Ispica, scontro tra un Tir che trasporta gpl e un'auto: un ferito è in codice rosso

Scontro tra un autocarro che trasporta Gpl e un’autovettura nel Ragusano: è accaduto questa mattina a Ispica, nella rotatoria della ex strada statale, che dal comune conduce in direzione Siracusa. Un ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno estraendo gli occupanti dell’autovettura dal mezzo e che hanno messo in sicurezza il camion per arginare una eventuale pericolosità dovuta al carico gpl trasportato.