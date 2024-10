Narcotrafficante ragusano scovato dentro un camion

Avrebbe dovuto raggiungere il porto di Pozzallo a bordo del catamarano veloce, viaggiando ben nascosto su un camion. Ma il piano, per un narcotrafficante originario di Ragusa, è fallito. A scoprirlo la polizia di La Valletta che avrebbe ricevuto, mercoledì scorso, informazioni circa il trasferimento di un uomo noto per il suo gravitare nel mondo del traffico di droga, dall’isola di Malta in Sicilia. A suo carico pendevano due diversi procedimenti penali.

Il piano di fuga dall’isola dei Cavalieri (nella foto una veduta de La Valletta) verso la dirimpettaia Sicilia per il cinquantaquattrenne ragusano non è andato a buon fine.

