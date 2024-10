Nel ragusano dilaga il fenomeno delle moto truccate: due su tre sono potenziate oltre i limiti

La questura di Ragusa ha intensificato i controlli sul territorio di Modica, a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo a comportamenti di guida pericolosi e rumori molesti durante le ore notturne. In risposta, la sezione della polizia stradale di Ragusa ha avviato operazioni mirate di prevenzione, impiegando anche agenti in borghese a bordo di moto e auto non identificabili.

Solo nella prima settimana di ottobre, le pattuglie hanno emesso 81 verbali per violazioni del codice della strada, con particolare attenzione ai ciclomotori modificati illegalmente. Complessivamente, sono stati decurtati 225 punti dalle patenti e controllate 111 persone e 96 veicoli.

Dai controlli è emerso che due ciclomotori su tre risultavano irregolari, con modifiche alle caratteristiche costruttive non conformi a quanto indicato nei documenti di circolazione. I veicoli irregolari sono stati sottoposti a fermo amministrativo, mentre per quelli con motori potenziati oltre i limiti consentiti (50 cc di cilindrata e 45 km/h di velocità) è scattata la confisca, come previsto dalla normativa vigente.