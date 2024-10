Modica, non regge alla perdita della figlia. La madre muore un'ora dopo

Un dolore lancinante al petto mentre la famiglia si preparava alla veglia funebre della figlia. È morta così una mamma toccata nel profondo dal dolore della perdita della figlia che non aveva lasciato mai durante la malattia. È accaduto a Modica dove figlia e mamma sono morte a distanza di un’ora l’una dall’altra. Un male incurabile ha portato via Alessandra Civello, 48 anni, domenica scorsa. A starle vicina, nei mesi della grave malattia l’intera famiglia, il marito, le due figlie, le sorelle, il papà e la mamma. La mamma, Anna Gugliotta 69 anni, la cui vita si è spezzata al dolore della figlia che chiudeva gli occhi per l’eternità davanti ai familiari.

Un dolore lancinante, accusato al cuore, ha portato i presenti a chiedere l’intervento del 118. I soccorritori non hanno potuto salvare la donna.

Il suo cuore si è fermato dopo un’ora di quello della figlia alla quale era stata accanto per tutto l’arco della malattia, accudendola amorevolmente. L’amore materno che va aldilà della quotidianità e che travolge mamma e figlia nel momento estremo della dipartita di una delle due. Un dolore grande che ha chiuso il cerchio di una vita vissuta insieme nella gioia e nel dolore, nella cura di una malattia impietosa che ha distrutto il corpo sofferente di Alessandra Azzarelli, nel lasciare all’eternità la figlia che quel male incurabile aveva dilaniato. Un amore oltre la vita s’è portata la mamma a distanza di un’ora dalla morte della figlia. L’ultimo saluto stamane, nella chiesa di San Luca a Modica, dove si presenteranno madre e figlia, come se si tenessero per mano come tante volte ha fatto la signora Anna con la sua Alessandra.