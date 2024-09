È grave l'operaio ustionato ad Acate, investito dal fuoco mentre tentava di bloccare l'aggressore

È ricoverato con la prognosi riservata nella Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania l’uomo di 35 anni di Vittoria rimasto ferito nel tentativo di bloccare un uomo che stava provando a cospargere di benzina il titolare di una ditta di agricola di Acate, nel Ragusano. L’uomo ha ustioni sparse a dorso, torace, arti superiori, viso e cuoio capelluto, per circa il 35% del corpo. I soccorsi sono stati immediati, con il trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il cinquantaduenne arrestato, Concetto Cacciaguerra, pregiudicato che usufruiva dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato rintracciato subito dopo l’episodio grazie al racconto dei testimoni e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’azienda, che hanno filmato tutto. Dalle immagini si vede con chiarezza Cacciaguerra che torna nell’azienda a bordo della propria auto, con due bottiglie in mano. Si avvicina a un mezzo cospargendolo di benzina e viene affrontato dall’operaio. Cacciaguerra si era recato nella sede della ditta per chiedere denaro al proprietario. Non avendolo ottenuto, è andato via ed è tornato poco dopo con le bottiglie in mano e appiccando il fuoco.