Vasto incendio nella Valle dell'Ippari: distrutti molti ettari di macchia mediterranea

Vasto incendio ieri, 11 settembre, alla Valle dell'Ippari, in contrada Salina, nel territorio del comune di Vittoria. Il rogo ha distrutto molti ettari di macchia mediterranea, come si legge in una nota del gruppo comunale volontari Protezione civile di Ragusa, che ha partecipato alle operazioni di spegnimento, a supporto delle squadre dei vigili del fuoco e del corpo forestale, assieme anche ai gruppi Rangers Europa e Protezione civile di Monterosso Almo. L'intervento è stato concluso anche grazie all'ausilio dei piloti dell'elicottero antincendio della flotta aerea regionale, denominato Falco 8, ai piloti dell'elicottero S64 denominato Orso Bruno e ai piloti del Canadair denominato Can 18. L'incendio è stato chiuso nella serata di ieri.