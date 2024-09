Rissa a coltellate a Santa Croce Camerina tra immigrati, morto un ventunenne tunisino

È di un morto e due feriti il bilancio di una sanguinosa rissa avvenuta ieri sera a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Gli immigrati di origine tunisina, secondo numerose testimonianze raccolte dai carabinieri della Compagnia di Ragusa e della stazione di Santa Croce, si sono affrontati a coltellate in pieno centro cittadino, tra via Garibaldi e via Giardino, non distante dalla piazza principale e dal municipio.

Si è scatenato un vero e proprio duello all'arma bianca, per futili motivi. Uno degli stranieri è crollato a terra morto, dopo essere stato raggiunto da alcuni fendenti. La vittima aveva 21 anni. Altri due giovani sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Uno, che aveva una ferita alla mano, è stato subito dimesso e portato via dai carabinieri in manette, un altro è in osservazione e piantonato con una ferita alla testa da arma da taglio che è stata suturata. Quest'ultimo non sarebbe in pericolo di vita.