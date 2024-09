Lui 27 anni, lei 34: rapinano un anziano mentre getta la spazzatura, arrestati entrambi a Scicli

Lui ha 27 anni, lei 34: sono stati entrambi arrestati da carabinieri della tenenza di Scicli per rapina aggravata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, in carcere per l’uomo e ai domiciliari per la donna. Secondo l’accusa, i due indagati lo scorso aprile hanno assalito un anziano, che era uscito di casa per depositare le spazzatura all’esterno gli hanno rubato 45 euro che la vittima aveva con sé. Alla loro identificazione i carabinieri sono giunti grazie alla visione delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona.