Migranti, sbarcati in 67 a Pozzallo dalla nave della Ong Mare Jonio

È terminato in mattinata nel porto di Pozzallo lo sbarco dalla nave Ong Mare Jonio di 67 migranti di nazionalità bengalese e siriana, fra cui cinque minori non accompagnati. Due migranti sono stati trasportati in ospedale a Modica, il primo per una sospetta varicella e il secondo per un dolore toracico. Le operazioni di sbarco si sono svolte senza problemi e i migranti sono stati accompagnati nell’hotspot portuale.

Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna rivolge in una nota «un doveroso ringraziamento alla Prefettura di Ragusa, alle forze dell’ordine, alle autorità sanitarie, alle organizzazioni umanitarie e alla Protezione Civile, ma soprattutto ai volontari della Mare Jonio di «Mediterranea Saving Humans» per l’ennesima importante operazione di salvataggio di tante vite umane». Nel pomeriggio di oggi una delegazione di «Mediterranea» sarà ricevuta a Palazzo di Città.