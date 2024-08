Ragusa, due donne tentano di entrare in un'abitazione: scoperte e arrestate

A Ragusa la polizia ha arrestato due donne, rispettivamente di 32 e 24 anni, provenienti dal campo nomadi di Catania che si erano introdotte senza alcun motivo all’interno di uno stabile della zona di via San Aldisio. Una di esse è stata trovata in possesso di un pezzo di plastica che solitamente viene utilizzata per forzare le serrature delle porte. I poliziotti hanno accertato come fossero già destinatarie di un ordine di esecuzione di custodia cautelare in carcere per pregressi delitti.

Le due donne sono state rinchiuse nella casa circondariale di Piazza Lanza, a Catania; La 32enne è stata anche denunciata per possesso ingiustificato di chiavi adulterine o grimaldelli. Il questore di Ragusa ha emesso a loro carico un provvedimento di divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Ragusa e nelle sue frazioni.