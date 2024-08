Pozzallo, cerca di violentare la cugina: passa una coppia e lo blocca, arrivano i carabinieri e lo arrestano

Un giovane di 28 anni, di Ispica, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di una giovane cugina. L’indagato avrebbe tentato, nella zona dell’area portuale di Pozzallo, di caricare la ragazza in auto per condurla in un luogo appartato. La reazione della vittima l'ha indotto a cambiare piano: ha provato così a consumare la violenza sul posto, strappandole gli abiti e cercando in tutti i modi di avere un approccio sessuale con lei. La ragazza ha continuato a opporre resistenza e nel frattempo le sue urla hanno attirato l’attenzione di una coppia che transitava in auto. I due, vedendo la ragazza seminuda e in evidente pericolo, si sono fermati e hanno bloccato l’aggressore, consentendo alla ragazza di fuggire e mettersi al riparo.

La giovane è stata poi accompagnata in caserma, dove è stata accolta e ascoltata da personale specializzato, che le ha permesso di denunciare l'accaduto, e in ospedale per i controlli medici: la prognosi è di 10 giorni per le ferite, i graffi e le escoriazioni riportate.