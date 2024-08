Comiso, lite all'ipermercato: due feriti

Due tunisini sono rimasti feriti, per fortuna in maniera lieve, in una lite che si è verificata nel primo pomeriggio di oggi nell’ipermercato «Le Dune», in contrada Giardinello, a Comiso. I due sono stati aggrediti a coltellate, peer cause ancora da accertare, seminando il panico tra i clienti. Uno dei due ha riportato una ferita al torace, con sei giorni di prognosi: più lievi le ferite dell’altro che aveva solo qualche graffio.

Sono intervenuti gli agenti del commissariato di Comiso che stanno conducendo le indagini anche con l’aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.