Comiso, entra a casa dell'ex compagna e la picchia: disposto il divieto di avvicinamento

Eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima a carico di un tunisino, accusato di atti persecutori ai danni della ex compagna. Di notte, dopo essersi introdotto nell’abitazione della donna, a Comiso, l’ha aggredita fisicamente, procurandole diverse escoriazioni all’altezza del petto e delle braccia, fermandosi solo grazie all’intervento di due passanti, che poi l’hanno accompagnata in caserma per sporgere denuncia.