«Ci ha molestate»: tre ragazze accoltellano un coetaneo a Ragusa, denunciate per lesioni

Tre ragazze di 25, 24 e 22 anni sono state denunciate a Ragusa dai carabinieri con l’accusa di avere aggredito un 23enne bengalese. Lo avrebbero picchiato con calci e pugni e poi ferito con una coltellata al petto.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti fornita dai militari dell'Arma della stazione di Ragusa Principale, l’aggressione sarebbe stata causata dalle molestie sessuali che il 23enne, assieme ad un altro suo connazionale, avrebbe rivolto alle tre ragazze qualche giorno prima. In quell'occasione le tre ragazze avevano denunciato quanto accaduto alla forze dell’ordine, impegnate, in quel momento, in un servizio di prevenzione interforze nel centro storico di Ragusa. Il personale della stazione dei carabinieri ha ricostruito l'azione di ritorsione delle tre ragazze grazie all’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, oltre che ad altre informazioni acquisite in altro modo.

Al bengalese, trasportato all’Ospedale Giovanni Paolo II, è stata riscontrata una ferita d'arma da taglio al torace giudicata guaribile in 18 giorni. Le giovani sono accusate di lesioni aggravate in concorso.