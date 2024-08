Scoglitti, cerca di aiutare un amico: l'altro si salva, lui muore annegato a 17 anni. Terza vittima in 24 ore in Sicilia

Un ragazzo di 17 anni, di Vittoria, è morto annegato nel pomeriggio nella frazione marinara di Scoglitti. Il giovane si era allontanato dalla riva assieme a due amici e non è riuscito a rientrare a riva, intrappolato nella risacca. I bagnini in servizio sulla riviera Lanterna sono riusciti a trarre in salvo due dei tre ragazzi. Il terzo, Alex Capuzzello, è stato raggiunto da un gommone, ma era privo di sensi. A terra i soccorsi erano stati già allertati. Il diciassettenne però non ce l'ha fatta: è morto nonostante i tentativi di rianimarlo. Sul web si legge che Alex sarebbe morto per provare a salvare un amico, in difficoltà a causa delle correnti insidiose.

Nella vicina spiaggia di Randello anche una signora di circa 70 anni ha rischiato di annegare, ma è riuscita a salvarsi.

Alex Zuccarello è la terza vittima di oggi, 4 agosto, in Sicilia. A Realmonte è annegato una cinquantottenne di Favara. A Marsala invece è morta, trascinata dalla corrente del mare, una donna di 65 anni.