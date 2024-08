Aumentano le truffe telefoniche, le Poste: «Fate attenzione a questi trucchi dei malviventi»

Per evitare di finire nelle trappole dei malviventi, Poste consiglia di non rispondere mai a messaggi, provenienti dai call center, in cui vengono chiesti i codici personali, di controllare sempre l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla verificando che il mittente sia realmente chi dice di essere e di non scaricare gli allegati delle e-mail sospette o di cliccare su eventuali link: se per errore dovesse accadere, non bisogna autenticarsi sul sito falso ma chiudere subito il browser. Inoltre è possibile avvisare Poste di eventuali e-mail di phishing inoltrandole all’indirizzo [email protected] e di utilizzare l’app per usufruire del servizio gratuito di push notification ed essere informato in tempo reale sulle operazioni di pagamento effettuate con il proprio conto corrente e carte di pagamento. In alternativa si possono attivare le notifiche Sms sul telefono cellulare.