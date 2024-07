Ragusa, rende la vita impossibile all'ex compagna: divieto di avvicinamento per un quarantunenne

La donna, per timore di ulteriori ripercussioni ma anche e soprattutto per il fatto che l’uomo controllava ogni suo spostamento, aveva a un certo punto interrotto i contatti con il centro antiviolenza e soltanto dopo diversi mesi è riuscita a chiedere nuovamente aiuto e a presentarsi in questura per sporgere denuncia. Le sue dichiarazioni hanno evidenziato un comportamento ossessivo dell’uomo che, dopo la separazione, ha iniziato a pedinarla, tanto da costringerla a chiedere l’intervento del padre per recarsi sul posto di lavoro o per accompagnare i figli a scuola. Per gli investigatori non è stato facile ricostruire circa quattro anni di violenza psicologica, fatta di insulti, pedinamenti, controlli incessanti e ossessivi, messaggi insistenti anche via e-mail. Mai una violenza fisica, soltanto condotte inquietanti e vessatorie, incuranti della libertà personale e della tranquillità della donna e dei suoi congiunti.

La misura cautelare è stata disposta dal gip di Ragusa, su richiesta del pm. Il giudice ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo per gli atteggiamenti molesti e ossessivi tali da indurre nell'ex compagna un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Il provvedimento ha permesso di interrompere una probabile reiterazione delle condotte violente e persecutorie e l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo ha permesso di controllare gli spostamenti dell’uomo e di tutelare la donna da ogni suo probabile avvicinamento.