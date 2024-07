Vittoria, cade in una vasca per l'irrigazione e muore

È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo del tunisino di 28 anni morto dopo essere caduto in una vasca per l’irrigazione in contrada Resiné, tra Vittoria e Scoglitti.

L'uomo, che era in attesa del permesso di soggiorno, lavorava alle dipendenze di un’azienda agricola per la produzione di ortaggi e di frutta sotto serra. Si occupava di alcune manutenzioni all’interno dell’azienda. Questa mattina si era recato per lavori alla vasca di irrigazione. Era solo e l’incidente non ha avuto testimoni. I colleghi di lavoro, non vedendolo arrivare, lo hanno cercato. Alcuni oggetti che stava utilizzando si trovavano accanto alla vasca e si è capito così che l’uomo rea probabilmente caduto dentro.

Il corpo si trovava nel fondale della vasca ed è stato necessario l’arrivo dei sommozzatori da Catania per recuperarlo. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri di Scoglitti e dallo Spresal. Il fascicolo, per incidente sul lavoro, è stato aperto alla Procura di Ragusa e affidato al sostituto procuratore Santo Fornasier. Il corpo, dopo l’ispezione cadaverica, è stato condotto nell’obitorio del cimitero di Vittoria in attesa dell’autopsia che dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni.