Con l'auto si schianta contro un palo nel corso principale di Acate: romeno muore a 35 anni

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi ad Acate, in provincia di Ragusa. Erano le 17.30. La vittima è un trentacinquenne romeno, Manole Laurentiu, residente a Niscemi. Laurentiu ha perso il controllo dell’auto e ha travolto un palo della pubblica illuminazione, in corso Indipendenza, l’arteria principale della cittadina ragusana, finendo sopra il marciapiede, a pochi passi da un negozio di abiti, in pieno centro cittadino. Non ha colpito né passanti né altre auto.

Sul posto si è recato anche il magistrato di turno, Gaetano Scollo, per autorizzare lo spostamento della salma, che è stata estratta dall’abitacolo con l’aiuto dei vigili del fuoco. Non è chiaro se l’uomo sia rimasto vittima di un malore, in seguito al quale abbia perso il controllo della macchina, o se invece sia uscito di strada per altre ragioni e sia deceduto a seguito dello schianto, una circostanza che potrebbe essere chiarita solo da un eventuale accertamento autoptico. I rilievi sono effettuati dalla polizia municipale di Acate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

I testimoni hanno visto la vettura, un’Alfa Romeo grigio metallizzata procedere ad alta velocità e schiantarsi contro un palo.