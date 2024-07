Migranti, maxi sbarco a Pozzallo: in salvo 378 e tra loro 40 minori

Sono stati tratti in salvo ieri sera a 30 miglia a sud est dalle coste di Portopalo da tre mezzi navali della capitaneria di Porto di Pozzallo e dal pattugliatore della guardia di finanza, 378 migranti, di cui 40 minori a bordo di un motopeschereccio. I soccorsi sono scattati in piena notte e lo sbarco al porto di Pozzallo si è concluso in mattinata.

Stante alle prime informazioni raccolte, i profughi erano partiti da Sirte e prima del soccorso avrebbero trascorso tre giorni in mare con scarsezza di cibo e acqua.