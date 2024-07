Crisi idrica, a Ragusa un numero per le emergenze e un vademecum con i divieti

Numeri di emergenza per richiedere autobotti e segnalare disservizi. Lo hanno istituito il Comune di Ragusa con Iblea Acque per fronteggiare la pesantissima crisi idrica in città.

I quartieri più colpiti, secondo il report del sindaco Peppe Cassì sono: Pianetti e San Luigi, per le zone di via Paestum, via Fieramosca, via Ramelli e via Pietro Nenni, tutte servite dal serbatoio Bruscé, che lo scorso anno era stato approvvigionato grazie al collegamento con la grande cisterna Asi, anch’essa però ora in sofferenza.

I numeri di telefono sono attivi dalle 8.30 alle 17.30 tutti i giorni, il sabato e la domenica dalle 9 alle 14. Il numero da chiamare sono il 342.6453761 e il 380.4779151.

I numeri della crisi idrica a Ragusa

Nel corso di una riunione in prefettura sono stati resi noti i numeri della crisi idrica a Ragusa: la situazione più drammatica è quella della sorgente Corchigliato, che ha azzerato la propria portata; la sorgente Fontana Grande ha ridotto del 90% la propria portata, la sorgente San Leonardo dell’80%. I pozzi San Leonardo e Lusia continuano a erogare acqua ma con una riduzione di 45 litri al secondo. «Complessivamente - spiega il sindaco - la nostra rete idrica ha circa 60/80 litri al secondo in meno rispetto al 2023. Ragusa sta pagando in maniera spietata gli effetti di un inverno assai breve e di una lunga, calda e asciutta primavera».