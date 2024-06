Ragusa, entra in casa dell’ex convivente e ferisce un uomo: denunciato trentottenne cubano

I carabinieri di Marina di Ragusa hanno denunciato in stato di libertà un trentottenne cubano per lesioni aggravate. Secondo l’accusa, l’uomo, che era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex convivente, sarebbe entrato furtivamente nell’abitazione di lei, trovando la donna con un 40enne turco che ha ferito lievemente alla schiena con un coltello da cucina.