La vacanza in Lapponia finisce in tragedia: architetto di Modica muore in un incidente stradale

Un architetto di 36 anni di Modica è morto in un incidente stradale avvenuto nel nord della Finlandia: era in vacanza con alcuni amici in Lapponia. Si tratta di Giovanni Basile, che lavorava a Londra ormai da tempo, ma era rimasto profondamente legato alla Sicilia. Tornava spesso in provincia di Ragusa per trascorrere il periodo delle ferie con i familiari e a Modica lo conoscevano in tanti.

La notizia ha profondamente scosso tutta la comunità. In base a quanto è stato finora ricostruito, il giovane architetto siciliano ha perso la vita in uno scontro frontale tra un furgone guidato da una donna e l'auto su cui si trovava insieme a due amici. Il mezzo pesante sarebbe improvvisamente uscito di strada e l'impatto con il veicolo in cui viaggiava Basile sarebbe stato inevitabile.

Uno schianto violentissimo che ha provocato in tutto tre vittime: morti anche la donna che era al volante del furgone e l'amico dell'architetto. La ragazza che si trovava in auto con loro è ricoverata in gravi condizioni.