Sbarcati a Pozzallo 45 migranti soccorsi dalla ong Mare Go

Sono arrivati e già sbarcati a Pozzallo 45 migranti, 43 uomini adulti e due minorenni non accompagnati, uno pakistano e l’altro bengalese, che erano stati soccorsi dall’imbarcazione ong Mare Go a 90 miglia dalle coste del Ragusano.

«Tutti - afferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna (nella foto) - sono in discrete condizioni sanitarie, eccetto per la solita affezione di scabbia che però non desta preoccupazione. I migranti sono stati trasportati e ospitati nell’hotspot della zona portuale».