La casa incendiata a Vittoria: migliorano le condizioni del padre e della sorella minore

Ha aperto gli occhi ed è riuscito a comunicare. Kamel Zouali, il padre del tunisino che ha dato fuoco alla casa di famiglia a Vittoria, ha ripreso conoscenza. È ricoverato al Civico di Palermo per ustioni sul 40 per cento del corpo, dal giorno in cui il figlio ventinovenne, Wajdi, ha tentato una vera e propria strage: la madre Miriam e la sorella maggiore, Sameh sono morta e la sorella minore, Omaima è tuttora ricoverata al Cannizzaro di Catania ancora in condizioni gravi, anche se in lieve miglioramento.

Un'altra sorella è scampata alla strage, Ebtisem. Si tratta della figlia maggiore della coppia che era perfettamente integrata, sia lavorativamente, che socialmente, nella cittadina del Ragusano. La giovane era a Torino, dove studia, ed è tornata in Sicilia pochi giorni fa. Il fratello è rinchiuso nel carcere di Ragusa, in isolamento e continuamente vigilato.

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, ha appiccato le fiamme nell'abitazione di piazza Unità, dopo un lite familiare. Il rapporto tra i genitori e il ragazzo, che soffre di problemi psichici, sarebbe stato teso da tempo. Quella notte, il ventinovenne è stato bloccato dalla polizia mentre vagava in una zona di campagna e ieri, 18 giugno, l'arresto è stato convalidato.