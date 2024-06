Scicli, la sua casa va a fuoco e lui resta in trappola: soccorso dai carabinieri, ma è in gravi condizioni

È stato trovato dai carabinieri per terra, non dava segni di vita. Intrappolato tra le fiamme che si sono diffuse nella sua abitazione, un settantenne ha rischiato di morire a Scicli, dove è divampato un incendio. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa: sul posto il fuoco aveva già travolto ogni cosa, il fumo aveva raggiunto la strada.

I carabinieri sono riusciti ad entrare in casa e a trascinare l'anziano fuori dall'appartamento, prestando le prime cure in attesa dell'intervento dei sanitari del 118, subito contattati. Usando un estintore hanno spento che le fiamme che avevano avvolto parte dell'abitazione, evitando così che potessero propagarsi a tutto l'edificio, con il rischio di coinvolgere anche quelli vicini. In base ai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, il rogo è stato provocato da una candela lasciata accesa nell'appartamento.

L'anziano è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Modica e, dopo le prime cure, è stato trasferito in prognosi riservata al Centro grandi ustionati di Catania, in elisoccorso. Anche i militari intervenuti sono stati visitati dal personale sanitario a seguito per una lieve intossicazione dovuta all'inalazione dei fumi. L'uomo è in prognosi riservata.