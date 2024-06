Scontro tra auto e moto a Vittoria: un uomo finisce in prognosi riservata

Incidente stradale ieri sera a Vittoria, poco dopo le 23,30 e a scontrarsi sono state una moto e un’auto. Il motociclista ha avuto la peggio e si trova in prognosi riservata.

Lo scontro è avvenuto nei pressi di una rotatoria, nella zona del mercato ortofrutticolo. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Dopo l’impatto l’auto si è capovolta e per estrarre i feriti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche due ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale. Sono accorsi anche carabinieri e polizia per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.