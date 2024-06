Carcere di Ragusa, agenti della penitenziaria aggrediti da un detenuto. Il Sim: «Bisogna sanare le carenze organiche»

Agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale di Ragusa sono stati aggrediti da un detenuto di nazionalità straniera che aveva inscenato un tentativo di suicidio. Quando i poliziotti, accorsi tempestivamente in suo aiuto, sono entrati nella camera detentiva, l’uomo ha reagito con una furia inaudita e ha iniziato a sferrare calci e pugni contro di loro, utilizzando anche un oggetto contundente ricavato dalla presa elettrica della stanza. I colleghi aggrediti sono ricorsi alle cure mediche ospedaliere, riportando varie ferite. In particolare uno dei due è stato medicato con diversi punti di sutura al viso e alla testa. Sette giorni di prognosi, invece, per l’altro collega intervenuto.

«Un gravissimo fatto che fa emergere gli innumerevoli rischi che corrono tutti i colleghi che operano a tutela della sicurezza - dicono dal Sim (sindacato italiano militari) carabinieri -. La violenta aggressione verificatasi nel carcere di Ragusa non è un caso isolato, solo qualche giorno fa nel carcere di Ariano Irpino 5 agenti sono rimasti feriti a seguito dell’aggressione di un detenuto e per non dimenticare dei tanti episodi che giornalmente vedono coinvolti gli operatori di tutte le forze di polizia impegnate sul territorio nazionale a difesa delle istituzioni e dei cittadini».