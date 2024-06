Aggressione a Ispica: un ragazzo accoltellato in piazza Santissima Annunziata, fermato un nordafricano

A raccontare l'episodio è il consigliere comunale Gianni Stornello: «La vigilia del Grest dell’Annunziata è stata macchiata da un accoltellamento. Un giovane di origini nordafricane ha fatto volare una lama all’indirizzo di un giovane ispicese, ferito seriamente ma non in pericolo di vita. L’episodio, gravissimo, è avvenuto nelle prime battute della movida che come sappiamo proprio nella zona trova uno dei suoi punti caldi. Ci sono posti sacri che non possiamo permettere vengano violati. E non mi riferisco all’aspetto religioso. Ma alla funzione che svolgono. I luoghi dove i nostri giovani si riuniscono e si divertono sono sacri perché è lì che c’è il futuro».

«Chi si infiltra fra i nostri ragazzi per fini tutt’altro che educativi - prosegue - non deve avere cittadinanza nei luoghi sacri dedicati ai nostri ragazzi. Occorrono controlli preventivi specifici per questi luoghi sacri, occorre che le famiglie siano certe di sapere i loro figli al sicuro e non facile preda di sconsiderati che, prima ancora di essere stranieri o paesani, sono delinquenti. E come tali vanno individuati e isolati. Alle centinaia di ragazzi che vivono la straordinaria esperienza del Grest, un buon divertimento. Gli animatori, i sacerdoti, le comunità che da oggi sono impegnati nei Grest vanno immensamente ringraziati e le istituzioni, ai vari livelli, hanno il dovere morale di non lasciarli soli e di non vanificare l’alto impegno educativo che investe sul nostro futuro». Il giovane che è rimasto ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita. in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione.