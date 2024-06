Erano due musicisti ragusani i coniugi morti nell'incidente: tornavano da una serata a Scicli

Erano due musicisti i coniugi ragusani morti nell'incidente che si è verificato nella notte fra ieri, sabato 8 giugno, e oggi, sulla strada statale Ragusa-Modica, in prossimità del ponte Costanzo, proprio all’altezza del cavalcavia. Giovanni Cascone aveva 56 anni, era ragusano. Angela Polizzi era di tre anni più giovane ed era originaria di Ramacca.

Stavano tornando a casa da Scicli, dopo avere trascorso la serata nel centro storico per l’appendice musicale della Giornata dell’Arte. Erano in sella alla loro moto, quando per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro con una Renault Clio, condotta da una giovane modicana di 28 anni. Quest’ultima è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, a Ragusa, dove è stata ricoverata per i traumi riportati.

I corpi dei due coniugi, dopo l’accertamento del decesso da parte del medico legale, sono stati trasferiti all’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo, a Ragusa. Nel punto dell'incidente hanno lavorato carabinieri, polizia di Stato e vigili del fuoco. C'era anche un'équipe del 118.