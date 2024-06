Cinquantuno migranti soccorsi al largo di Portopalo di Capo Passero e portati a Pozzallo

Cinquantuno migranti sono stati soccorsi a 7 miglia da Portopalo di Capo Passero. A procedere al salvataggio, la motovedetta Cp 325 della guardia costiera, che ha mollato gli ormeggi da Pozzallo.

Lo sbarco delle persone messe in salvo da un natante in difficolta è stato portato a termine qualche ora dopo a Pozzallo; nessun particolare problema sanitario a parte mumerosi casi di scabbia, dopo i controlli Usmaf e Asp per i 51 soccorsi dalla Cp 325. In tutto 30 uomini, 6 donne e 15 minori, tra i quali tre ragazzine. Al termine dello sbarco sono stati trasferiti all’hotspot di Pozzallo. Le nazionalità di provenienza sono Eritrea e Bangladesh. Uno dei migranti però è algerino.