Paura sulla Modica-Pozzallo: camion giù dal viadotto, finisce in una scarpata

Incidente stradale sulla statale 194 Modica-Pozzallo. Il conducente di un camion ha perso il controllo e ha sfondato i guardrail del viadotto, finendo in una scarpata. Nonostante l'impatto sia stato violento, l'uomo alla guida del mezzo pesante ha riportato soltanto lievi ferite.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Modica e i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre l'uomo dall'abitacolo e della rimozione del camion. In base a una prima ricostruzione, il camion sarebbe uscito di strada in seguito alla foratura di una gomma, ma tutti gli accertamenti sono in corso.

I militari hanno infatti chiuso momentaneamente al traffico il tratto di strada e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Per precauzione sul luogo dell'impatto sono arrivati anche i sanitari del 118. Nella zona si sono registrati rallentamenti al traffico.

Nelle scorse ore un altro grave incidente si è verificato nel Ragusano: a scontrarsi, lungo la strada provinciale 64 Cava d'Aliga-Donnalucata a Scicli, due auto, una Fiat Panda, che dopo il tamponamento è cappottata, e un'Audi. L'incidente è avvenuto dopo le 21,30 di ieri sera (6 giugno).