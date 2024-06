Pozzallo, stalking a zia e nipote: arrestato pluripregiudicato

Prima ha sporcato i muri dell’abitazione di una donna, poi ha appiccato un incendio all’esterno della stessa casa, infine ne ha bruciato l’auto per costringerla a dare il via libera a una relazione con la nipote, seppur da quest’ultima non gradita: i carabinieri della Compagnia di Modica e della Stazione di Pozzallo hanno arrestato nei giorni scorsi in flagranza di reato un uomo di 61 anni modicano, divorziato, commerciante, pluripregiudicato e, tra l’altro, gravato attualmente dal divieto di avvicinamento ad altra persona.

L’uomo ha minacciato la vita di due donne, zia e nipote: una donna di 54 anni residente nella città di Pozzallo, ma originaria del Sudamerica, si era resa conto il 30 maggio scorso, dopo aver sentito un boato, che la sua autovettura era in fiamme e ha denunciato ai carabinieri una successione di persecuzioni. All’uomo i militari sono giunti attraverso le immagini della videosorveglianza nella zona.