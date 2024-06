Ispica, incidente stradale con sei feriti: uno è in gravi condizioni

Ha perso il controllo della sua auto ed è finito su un altro mezzo, provocando un tamponamento che ha coinvolto poi un'altra vettura. L'incidente si è verificato in contrada Favara a Ispica, dove sono rimaste ferite in tutto sei persone: una è in condizioni particolarmente gravi ed è stato necessario il trasporto in ospedale con l'elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Gli altri feriti sono invece stati ricoverati negli ospedali di Avola e di Modica e le loro condizioni non vengono ritenute preoccupanti. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118 arrivati con quattro ambulanze, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco del distaccamento di Modica. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dello scontro.

Sempre nel territorio di Ispica, ma in questo caso sulla statale 194, a metà maggio si è verificato un altro grave incidente, che ha avuto un tragico epilogo. Vittima un ciclista di Scicli, che è deceduto dopo un violento impatto con un’autovettura. L'uomo, Pino La Guardia, aveva 58 anni ed era dipendente comunale e ciclista appassionato. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo è stato travolto e ucciso da un'auto. È morto sul colpo.