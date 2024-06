Incidente tra due auto a Vittoria: feriti estratti dalle lamiere, uno è in gravi condizioni

Incidente stradale in pieno centro a Vittoria. Nello scontro tra due auto avvenuto in via Magenta, a pochi metri da piazza del Popolo, sono rimasti feriti i conducenti: uno dei due è stato trasportato con codice rosso all'ospedale, l'altro ha riportato ferite meno gravi. L'impatto si è rivelato violentissimo, al punto da ridurre i due mezzi a un groviglio di lamiere.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul psoto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento locale per estrarre i due feriti rimasti intrappolati negli abitacoli. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dello schianto.

Soltanto dieci giorni fa, un altro incidente nel territorio di Vittoria: sulla strada provinciale 17 che porta a Scoglitti, ha perso la vita Lisa Rosso, di quarantasette anni. In quel caso l'impatto è avvenuto tra due Fiat Panda e per la donna, mamma di due bambini, non c'è stato nulla da fare: i tentativi di rianimarla da parte del 118 si sono rivelati inutili. Nell'incidente è rimasta invece ferita la donna alla guida dell’altra auto, di 44 anni, che è stata ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria e dimessa dopo poche ore.