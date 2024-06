Ragusa, docente di storia e filosofia muore a 48 anni: il dolore dei colleghi del liceo Enrico Fermi

«Il nostro collega Gianluca Comandè ci ha lasciati per sempre. Il suo ricordo ci accompagnerà e sarà quello di in uomo capace di guardare in faccia il male e di non abbassare mai la guardia». Con queste parole, il liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa ha dato il suo addio al docente di storia e filosofia di 48 anni che si è spento nelle scorse ore in seguito a una malattia.

La notizia ha profondamente colpito i colleghi e gli studenti che, fino all'ultimo, avevano sperato in un miracolo. «Il nostro pensiero va alla sua mamma alla quale ci stringiamo - continuano dall'istituto - sperando possa trovare consolazione nella consapevolezza che il suo passaggio sulla terra non è stato vano. Sit tibi terra levis, caro Gianluca. Con Marziale chiediamo che la terra ti sia lieve. La vita, purtroppo, non lo è stata, ma adesso troverai pace».

Giancluca Comandè era nato a Milazzo, ma trascorreva le sue estati nel Ragusano, insieme alla famiglia. Per questo in tantissimi lo conoscvenao anche a Scicli e a Donnalucata. Era poi cresciuto a Roma, poi il ritorno in Sicilia, ma ultimamente aveva chiesto di potere continuare a lavorare nella Capitale, dove era in cura per la sua malattia.