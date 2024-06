Vittoria, calci per strada all'ex moglie e davanti alla figlia minorenne: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

Gli agenti del commissariato di Vittoria hanno accertato una grave situazione di maltrattamenti familiari che si protraeva da circa un anno ai danni di una donna che si è rivolta alla polizia dopo avere subito dall’ex marito, in diverse occasioni e in presenza della figlia minore, aggressioni e pestaggi preceduti da violenti insulti telefonici.

La vittima era stata costretta anche a recarsi al pronto soccorso. Grazie alle norme introdotte nel nuovo «Codice Rosso Rafforzato», che consente di svolgere indagini più celeri per acquisire ogni informazione necessaria per l’azione dell’autorità giudiziaria, i poliziotti hanno raccolto prove a carico dell’ex coniuge, anche attraverso alcune dichiarazioni testimoniali e le immagini tratte dalla videosorveglianza. Proprio dalle immagini è stato accertato che l’uomo aveva preso a calci l’ex moglie con scarpe antinfortunistiche dotate di punta di ferro, anche mentre si trovava a terra indifesa, in pieno centro cittadino ed alla presenza della loro figlia minore.