Ragusa, uomo di 57 anni trovato morto in casa

Un uomo di 57 anni è stato trovato morto dai carabinieri, nella sua abitazione di via Roma, a Ragusa. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa dell’uomo che non avevano più sue notizie. Sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco che hanno fatto ingresso nell’appartamento. Insieme a loro anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte.

Il cinquantasettenne viveva da solo ed era assistito, solo per alcune ore, dai servizi sociali del Comune di Ragusa. La morte sarebbe riconducibile a un malore, forse un infarto.