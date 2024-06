Trovato un cadavere in mare tra Cava d'Aliga e Sampieri: recuperato dalla guardia costiera

Un cadavere è stato individuato a Scicli nello specchio d'acqua tra Cava d'Aliga e Sampieri, poco prima delle 13 di oggi, 31 maggio. Il corpo senza vita di un uomo, con addosso un giubbotto di salvataggio, è stato segnalato alla guardia costiera che ha avviato le operazioni di recupero.

In azione una motovedetta. In base alle prime informazioni, si tratterebbe di un extracomunitario, ma il corpo è in stato di decomposizione e non è ancora possibile identificarlo. Una prima ispezione cadaverica sarà eseguita dal medico legale che è arrivato sul posto, nell'area che costeggia via del Mare, all'altezza di via Valdo. Sul luogo del ritrovamento anche i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Due giorni fa un cadavere è stato trovato in mare tra Licata e Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino. È subito entrata in azione la capitaneria di porto che ha ricevuto la segnalazione da parte di chi era a bordo di un motopesca e ha notato il corpo senza vita a galla. È stato poco dopo individuato e recuperato al largo da una motovedetta. La salma è stata successivamente trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento.