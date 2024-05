Coltellate all'addome durante una rissa a Vittoria, denunciato minorenne

Un minorenne albanese residente a Ragusa è stato denunciato a piede libero al Tribunale dei Minori di Catania per il reato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca. Il giovane avrebbe ferito con un coltello un altro giovane originario di Vittoria. L’episodio si è verificato nella serata del 23 maggio durante una rissa tra coetanei: altri cinque giovani, sia di Vittoria che di origine albanese, sono stati denunciati per rissa aggravata.

I carabinieri, che conducono le indagini, hanno ricostruito i fatti: un gruppo di giovani vittoriesi si sarebbe recato a Ragusa per un «chiarimento» con altri giovani ragusani. Stando alle indagini dei carabinieri l’alterco tra i due gruppi di giovani sarebbe scaturito da ragioni di natura sentimentale, probabilmente per screzi riguardanti alcune fidanzate. Durante la lite, il giovane albanese minorenne, avrebbe tirato fuori un coltello e colpito due volte all’addome il suo avversario, da poco maggiorenne. La vittima è stata trasportata all’ospedale Giovanni Paolo di Ragusa II e poi trasferito al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sono molto serie, ma non corre pericolo di vita.