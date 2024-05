Ragusa, una lite tra ragazzi finisce a coltellate: ferito gravemente un giovane

Tragedia sfiorata a Ragusa. Una lite tra due gruppi di ragazzi, molti dei quali minorenni, è finita a coltellate e un giovane di 19 anni è rimasto ferito. Al centro delle discussioni ci sarebbe stata una ragazzina. Secondo una prima ricostruzione, circa dieci giovani sarebbero partiti da Vittoria per un chiarimento e giunti in via Vittorio Emanuele Orlando, vicino alla scuola Crispi, i due gruppi avrebbero iniziato a litigare.

Dalle parole si è passati ai fatti e così dopo urla e spintoni, qualcuno avrebbe uscito un coltello. Nella colluttazione un ragazzo è rimasto ferito.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato il ragazzo ferito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, in codice rosso. I medici lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso e trasferito nella notte al Trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi lesioni interne subite.