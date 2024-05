Il cane Kira trova l'uomo scomparso a Chiaramonte Gulfi: si era nascosto nella casa della sua infanzia

Ad individuarlo è stato il cane Kira: con il suo fiuto ha rintracciato l'uomo all'interno di un immobile. Sta bene, si era allotanato dalla propria abitazione dopo una lite familiare. In seguito alla denuncia dei parenti era stato attivato il piano di ricerca persone scomparse, che ha coinvolto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco con le unità cinofile, i droni e gli specialisti dei Tas (Topografia Applicata al Soccorso).

Dal 20 maggio si erano perse le sue tracce e la prefettura aveva disposto a supporto delle squadre dei vigili del fuoco l'invio di squadre via terra di protezione civile e di unità cinofile. Ed è stato ritrovato proprio da uno dei cani dei volontari, l'uomo di 65 anni scomparso da due giorni nelle campagne tra Chiaramonte Gulfi e Monterosso, provocando grande preoccupazione tra i suoi familiari.

Il dipartimento regionale della protezione civile ha quindi chiesto l'intervento di alcune unità cinofile, assieme ad altre squadre di ricerca impegnate a perlustrare il territorio. L’uomo è stato rintracciato nel territorio di Chiaramonte Gulfi (contrada Maltempo) da un meticcio non nuovo a queste imprese: il disperso era nascosto in un immobile di sua proprietà, in cui avrebbe trascorso la sua infanzia.

L'area era già stata ispezionata dai familiari, ma senza risultati. «Il fiuto di Kira ne ha svelato il nascondiglio - spiegano dalla protezione civile -. L'uomo è stato trovato in buone condizioni di salute, come ha accertato il 118. Kira, il cui conduttore è Raffaele Sivillica, è uno dei cani delle organizzazioni di volontariato che, tra le altre attività, partecipano agli addestramenti di routine, organizzati mensilmente dal Drpc Sicilia, in collaborazione con gli stessi cinofili dei vigili del fuoco, presso il campo macerie di Poggioreale, nel Trapanese».