Tre feriti in uno scontro frontale a Modica, grave una donna: riaperta alle auto la Statale 194 Ragusana

È rimasta chiusa al traffico per qualche ora, a Modica, per un incidente, la strada statale 194, «Ragusana». La chiusura provvisoria era scattata all’altezza del km 98,100. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente. Tre persone sono rimaste ferite, gravi le condizioni di una donna.

Sul posto si sono subito recate le squadre Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile. A metà mattinata questo è avvenuto e la circolazione è tornata alla normalità.