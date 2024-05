Fuoco e paura ad Acate: un incendio distrugge i mezzi di una ditta che si occupa di scavi

Il fuoco ha divorato tutto in poco tempo. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria che hanno domato le fiamme e messo l'area in sicurezza: si è alzata un'alta nube nera che ha invaso la zona circostante.

In base a quanto hanno riferito, erano stati parcheggiati ed erano pronti per eseguire un nuovo lavoro. Gl investigatori none scludono alcuna pista, le indagini per accertare le cause dell'incendio sono in corso.