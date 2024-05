Un altro incidente sul lavoro in Sicilia: operaio precipita da un ponteggio a Donnalucata, è in gravi condizioni

Non si fermano gli incidenti sul lavoro in Sicilia. Mentre si piangono le cinque vittime della strage di Casteldaccia, un altro operaio è rimasto gravemente ferito in provincia di Ragusa. Si tratta di P.S, quarantanovenne di Scicli che stava lavorando per una ditta nella frazione di Donnalucata.

L'uomo stava eseguendo alcuni interventi di ristrutturazione in un edificio di via Sanremo quando, per cause ancora da accertare, è caduto da un ponteggio. Un volo terribile dopo il quale sarebbe rimasto infilzato da una trave di ferro. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, ma viste le sue condizioni è stato immediatamente richiesto l'arrivo dell'elisoccorso. Il mezzo è atterrato pochi minuti dopo nel piazzale vicino al mercato ortofrutticolo di contrada Spinello, dove l'operaio è stato trasportato.

L'uomo è stato tarsferito in codice rosso al Trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Nel frattempo, sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri, i funzionari dello Spresal dell'Asp di Ragusa e gli agenti della polizia municipale. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, bisognerà anche accertare la presenza o meno di tutti i dispositivi di sicurezza.