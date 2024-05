Sgominata una rete di spaccio a Ragusa, nove arresti

È in corso di esecuzione una nuova operazione dei carabinieri di Ragusa per l’applicazione di un provvedimento restrittivo emesso dal Gip del Tribunale Ibleo nei confronti di nove persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Per tre degli indagati è stata disposta l’applicazione della custodia cautelare in carcere, per quattro gli arresti domiciliari per gli ultimi due l’obbligo di dimora.

L’indagine, condotta dal Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ragusa con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Ragusa, ha consentito di disarticolare una fiorente rete di spaccio per un giro d’affari di oltre 30 mila euro.