Vittoria, i vandali distruggono il camioncino degli scout: scatta una raccolta fondi

Vandali in azione a Vittoria. Nei giorni scorsi hanno preso di mira e danneggiato il camion Iveco Fiat Daily degli scout della parrocchia Resurrezione. Senza rubare nulla, hanno tranciato alcune gomme, rotto i vetri laterali, aperto le portiere e sventrato i sedili. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.

Gli scout hanno lanciato un appello per riparare il danno subito. Vari gruppi stanno collaborando per raccogliere circa 3.000 euro. «I ragazzi non hanno voluto fermarsi - ha spiegato il capo scout Massimo Cilia -, hanno programmato alcune attività per sostenere la spesa e tanti ci stanno aiutando con piccoli donazioni». Oggi, domenica 5 maggio, a Vittoria si terrà anche una fiera del dolce, con la quale i genitori daranno il loro contribuito.

Nei giorni scorsi la parrocchia aveva denunciato il gesto con un post su Facebook, allegando quattro fotografie che qui riproponiamo. «Voci Forti Contro il Vandalismo:

Alziamo il nostro grido contro chi distrugge!», il titolo del post. «Carissimi, con il cuore pesante - si legge subito dopo - condividiamo con voi un evento triste e deludente che ha colpito il nostro Gruppo Scout Vittoria 3. Il nostro camion, parcheggiato all'interno della nostra parrocchia Resurrezione, è stato oggetto di atti vandalici e spregevoli compiuti da ragazzini irresponsabili. Questo camion è per noi uno strumento utilissimo per le nostre attività, un simbolo di impegno, avventura e solidarietà. Lo abbiamo acquistato e lo abbiamo mantenuto nel miglior modo possibile con grande dedizione e sacrificio per servire il nostro Gruppo Scout. È stato un duro colpo! Abbiamo subito ingenti danni materiali, ma anche un profondo senso di tradimento e disillusione! NO al Vandalismo! CONDANNIAMO ad alta voce e denunciamo questi atti di viltà per respingere comportamenti distruttivi e incoraggiare valori di rispetto, responsabilità e solidarietà. Con speranza, il gruppo scout Vittoria 3».