Incidente a Ragusa tra un'auto e uno scooter, un giovane di 14 anni grave in ospedale

Ancora un grave incidente stradale in Sicilia, con un minorenne coinvolto. Questa volta il sinistro è accaduto, ieri sera, in via Melilli a Ragusa, tra un'auto e uno scooter guidato da un ragazzo di 14 anni. La strada è stata chiusa al traffico da carabinieri e vigili urbani ed è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Il giovane ferito è stato trasportato d'urgenza in un primo momento all'ospedale Giovanni Paolo II, per poi essere trasferito, vista la gravità delle ferite, a Catania, al Cannizzaro. La prognosi al momento è riservata. L'impatto tra lo scooter e l'auto, hanno dichiarato alcuni testimoni oculari, è stato molto forte. Indagini da parte dei carabinieri di Ragusa, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.