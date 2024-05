Giarratana, esce dal bar e un'auto la investe: grave una bambina di 10 anni

Incidente stradale in centro a Giarratana. Una bambina di dieci anni è stata investita da un'auto ed è rimasta gravemente ferita. È successo sul corso principale: la piccola si trovava in un bar, ma è improvvisamente uscita in strada mentre il mezzo stava arrivando. L'automobilista non sarebbe riuscito a evitare l'impatto e la bambina è caduta per terra.

L'impatto si è rivelato molto violento, infatti la piccola ha riportato un serio trauma cranico. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitar del 118 che viste le sue condizioni hanno disposto il trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata ricoverata ed è sotto stretta osservazione. Sull'incidente sono in corso le indagini dell'Infortunistica della polizia municipale che sul posto ha eseguito i rilievi.

A Ragusa si è verificato un altro scontro in cui ad avere la peggio è stato un quattordicenne. In questo caso l'impatto si è verificato in via Melilli e ha coinvolto un auto e uno scooter guidato dal ragazzino. La strada è stata chiusa al traffico da carabinieri e polizia municipale ed è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il giovane ferito è stato trasportato d'urgenza in un primo momento all'ospedale Giovanni Paolo II, per poi essere trasferito, vista la gravità delle ferite, a Catania, al Cannizzaro.