Modica, ustionato mentre fa dei lavori in casa: operaio di 38 anni muore in ospedale

L'incidente era avvenuto il 23 aprile in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di via Iachinoto, nella zona della centralissima via Tirella. I sanitari del 118 che erano arrivati sul posto avevano trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica, ma era subito stato disposto il trasferimento al Cannizzaro. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore.

È morto dopo una settimana di agonia un operaio di 38 anni di Modica. Alessandro Brafa è deceduto al centro grandi ustioni di Catania, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere rimasto ustionato: era stato investito da una fiammata mentre stava effettuando alcuni lavori in casa.

La notizia ha profondamente colpito tutta la comunità: tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio per il giovane operaio. «Alessandro caro - scrivono gli amici - avevi ancora una vita davanti e tanti progetti. Non è giusto. Non riusciamo ancora a credere a quello che ti è successo, siamo addolorati. Riposa in pace e da lassù vegli la tua famiglia».